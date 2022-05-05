В Татарстане количество земельных участков, пригодных для строительства, увеличилось с 17 до 30

В Татарстане с начала текущего года количество земельных участков, пригодных для жилищного строительства, увеличилось с 17 до 30. Общая их площадь — более ста гектаров, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Татарстану.

Из 30 земельных участков 29 предназначены под индивидуальное жилищное строительство, один — под многоквартирный дом. 20 находятся в Пестречинском районе, остальные — в Зеленодольском, Нурлатском, Аксубаевском, Актанышском, Верхнеуслонском, Кукморском районах и в Нижнекамске.

Фото: realnoevremya.ru

В конце апреля управление Росреестра по Татарстану сообщило, что с начала года в республике около 18 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Из них порядка 7 тысяч приобрели жилье в Казани. Самым востребованным районом стал Пестречинский: здесь купили недвижимость 994 семьи.



По итогам февраля 2022 года в Казани зарегистрировали свыше 1,5 тысячи сделок на земельные участки, что на 67% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В целом по республике в феврале этого года было зарегистрировано более 8 тысяч договоров купли-продажи на земельные участки.



Татьяна Леухина