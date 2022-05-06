В Татарстане в медицинские организации обратились почти 400 человек после укуса клещей

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Татарстана по поводу присасывания клещей обратились 398 человек, что в 3,5 раза выше аналогичного показателя за 2021 год и 1,8 раз выше многолетнего уровня. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Эндемичными районами по клещевому вирусному энцефалиту стали 30 территорий: Казань, Челны, Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы.

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Медики исследовали 62 клеща: в 8 случаях выявили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

В конце апреля энтомолог, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев предупреждал, что начало пика активности клещей в этом сезоне может сместиться с первомайских праздников на 9 мая. В Казани они встречаются преимущественно в лесопарковой пригородной зоне. В частности, в лесопарке в поселке Нагорный, на Лебяжьем.

Татьяна Леухина