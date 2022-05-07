В Казани построят дошкольную образовательную организацию на 220 мест за 28 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в Казани. Начальная цена договора — 28,8 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

В комплекс задач входят земляные и свайные работы, инженерная подготовка и защита территории, фасадные и внутренние отделочные работы, устройство кровли, наружных сетей канализации, водо- и теплоснабжения, благоустройство и т.д.

Фото: Ринат Назметдинов

Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 мая, подрядчика определят 17 мая.

На этой неделе стало известно, что в Набережных Челнах капитально отремонтируют детский сад №26 за 33,5 млн рублей. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы планируют завершить до 1 декабря текущего года.

Диана Жиленкова