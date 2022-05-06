В Челнах капитально отремонтируют детский сад №26 за 33,5 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Главстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта детского сада №26 «Лейсан» в Набережных Челнах. На эти цели предусмотрели 33,5 млн рублей из бюджета республики.

Работы необходимо выполнить до 1 декабря текущего года. В комплекс задач входят электромонтажные работы, испытание лестниц и ограждений, устройство вентиляции, а также благоустройство территории и др. Отмечается, что необходимо приобрести оборудование и инвентарь.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 мая. Подрядчика определят 17 мая.

Фото: Ринат Назметдинов

В апреле сообщалось, что в Татарстане шесть детских садов капитально отремонтируют за 139 млн рублей. Заказчиком выступает Главинвестстрой республики. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2022 года.

Диана Жиленкова