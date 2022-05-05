Российская армия поразила еще 45 военных объектов Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

За день оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России уничтожила 45 военных объектов Украины. Такие данные привел официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам генерала, в том числе ликвидированы два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики (ЛНР), передает «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили три беспилотника: над населенными пунктами Малая Камышеваха Харьковской области и Северск в ЛНР. А в районе острова Змеиный сбит «Байрактар ТБ-2».

Также сегодня Конашенков сообщил об уничтожении украинской батареи РСЗО «Ураган». Помимо этого, ликвидирован пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лоскутовка.

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Диана Жиленкова