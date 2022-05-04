WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода

Новый пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок нефти и газа из России в течение шести месяцев, а еще прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.



Представители 27 стран Евросоюза планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что шестой пакет европейских санкций против России нацелен на отключение от SWIFT большинства банков. По его словам, также ограничительные меры введут в отношении лиц, «причастных к дезинформации». Боррель добавил, что новый пакет санкций представят Совету Евросоюза для утверждения.

Маргарита Головатенко