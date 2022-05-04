WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода
Новый пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок нефти и газа из России в течение шести месяцев, а еще прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Представители 27 стран Евросоюза планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что шестой пакет европейских санкций против России нацелен на отключение от SWIFT большинства банков. По его словам, также ограничительные меры введут в отношении лиц, «причастных к дезинформации». Боррель добавил, что новый пакет санкций представят Совету Евросоюза для утверждения.
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