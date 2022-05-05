Посол России в Лондоне: Москва может ввести санкции против одной из британских вещательных компаний

Россия может ввести ответные санкции против одной из вещательных компаний Великобритании. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

— Такие же санкции, которые будут наложены в отношении российского ВГТРК, будут применены российским правительством в отношении одной из вещательных компаний Великобритании, — приводит его слова ТАСС.

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В конце марта Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК Сергея Брилева. Также под ограничительные меры попали медиагруппа «Россия сегодня», телеканал RT и руководитель Sputnik Антон Анисимов.

В прошлом месяце Евросоюз ввел санкции в отношении гендиректоров ТАСС и ВГТРК Сергея Михайлова и Олега Добродеева, главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина и президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова.

Диана Жиленкова