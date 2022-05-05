Крыша здания Апанаевского медресе в Казани находится в аварийном состоянии

Часть кровли здания Апанаевского медресе, расположенного по улице Марджани в Казани, находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.



В связи с этим вода просачивается в чердачные и внутренние помещения здания. Отмечается, что железное покрытие сгнило и проваливается, из-за этого локально законсервировать проблемные участки не удастся.

— Требуется его полная замена, в том числе и усиление стропильной системы. Ситуация требует принятия срочных мер, — говорится в сообщении.

Фото: okn.tatarstan.ru

Вопрос финансирования противоаварийных работ решается совместно с Духовным управлением мусульман (ДУМ) республики. Здание Апанаевского медресе является объектом культурного наследия.

Также сегодня стало известно, что в городе восстановили бетонный забор на территории Белой мечети, которая находится по улице Кызыл Татарстан, 20. Бетонное ограждение по периметру здания было частично демонтировано в ходе проведения дорожных работ.

Диана Жиленкова