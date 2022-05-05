В Казани восстановили бетонный забор на территории Белой мечети

В Казани восстановили бетонный забор на территории Белой мечети, которая находится по улице Кызыл Татарстан, 20. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Бетонное ограждение по периметру мечети было частично демонтировано в ходе проведения дорожных работ. В результате блоки переместились, их приставили к стенам здания. Восстановительные работы прошли силами самой подрядной организации.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Несколько дней назад стало известно, что в городе во время дорожных работ на улице Миславского обнаружили подвал старинного дома, где с 1924 года по 1931-й жила поэтесса Вероника Тушнова. А рядом находилась частная лито-типография и переплетный цех Ивана Харитонова.

Диана Жиленкова