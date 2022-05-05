В 389 образовательных учреждениях Казани установили кнопки тревожной сигнализации
В Казани в 389 образовательных учреждениях установили кнопки тревожной сигнализации. Среди них — 175 школ, 181 детский сад, 11 дошкольных учреждений, 7 детских оздоровительных лагерей, 5 объектов спорта и 10 объектов культуры, сообщили в мэрии города.
Отдельные комнаты охраны оборудовали в 81 школе, системы экстренного оповещения при чрезвычайных ситуациях — в 41 школе, 18 детских садах и одном учреждении культуры.
106 школ, 1 детский сад, 11 объектов допобразования и 3 объекта культуры оснастили системами контроля и управления доступом входных дверей. Еще 10 школ, 6 детских садов и пять культурных объектов оснастили системой охранной сигнализации.
В двух школах и трех детсадах отремонтировали ограждение, в 41 учреждении установили наружное освещение, 38 учреждений оборудовали стационарными и 40 учреждений ручными металлодетекторами.
В конце марта стало известно, что из бюджета Татарстана на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях Казани выделят 1,1 млрд рублей.
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