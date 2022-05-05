Снежный май: в Набережных Челнах и других городах Татарстана прошел снег

Фото: Максим Платонов (архив)

В некоторых городах и районах Татарстана 5 мая наблюдается снег. Небольшие снежные крупинки можно было увидеть сегодня и в Казани.

Настоящий снегопад сегодня наблюдается в Набережных Челнах. Кадрами в своем telegram-канале поделилась пресс-секретарь мэра автограда Римма Мухаметзянова.

Выпал снег сегодня и в Тукаевском районе Татарстана. Кадрами падающих снежных хлопьев поделились жители Иштеряковского сельского поселения.

Наблюдался снег сегодня также в Арском и Атнинском районах Татарстана.

Снег сегодня обрушился не только на Татарстан, но и на соседнюю Республику Марий Эл.

О мокром снеге в четверг предупреждали в Гидрометцентре республики. По прогнозу синоптиков, он возможен и ночью 6 мая. Днем же осадки должны прекратиться. В выходные, 7 и 8 мая, дождей и снега в Татарстане не ожидается. В День Победы осадки маловероятны, на востоке республики возможны небольшие дожди.

Татьяна Демина