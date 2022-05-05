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В Осиново начали строить многопрофильную поликлинику

15:40, 05.05.2022 1
В Осиново начали строить многопрофильную поликлинику
Фото: t.me/zel_official

В Осиново в Зеленодольском районе Татарстана приступили к строительству многопрофильной поликлиники. Об этом сообщается в telegram-канале администрации района.

Больницу строят по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Работы субсидируются из федерального бюджета. Уже готов котлован, забиты сваи.

Общая стоимость объекта — более 450 млн рублей рублей, в текущем году финансирование составит 227,6 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Площадь здания составит 4500 кв.м. Там будет вестись прием и взрослого, и детского населения. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Срок завершения работ — до 30 ноября 2023 года.

В конце апреля стало известно, что в Татарстане на капремонт трех медучреждений выделят 49 млн рублей. Работы будут проводить в детской поликлинике в Менделеевске, в детском центре медицинской реабилитации в Нижнекамске, в поликлинике районной больницы в поселке Васильево.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:31
    Хорошее дело. С разрастанием соципотечных кварталов очень актуальное
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