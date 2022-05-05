Сбербанк одобрил бизнесу льготное кредитование на сумму более 1 трлн рублей

Сбербанк одобрил бизнесу более 1 трлн рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки, которые были запущены с февраля 2022 года. Сумма заключенных кредитных договоров по льготным программам превысила 460 млрд рублей.

Наибольшая сумма — более 875 млрд рублей — одобрена по программе Минпромторга для кредитования системообразующих предприятий. По ней уже заключено договоров на сумму около 380 млрд рублей.

По программе Минсельхоза для поддержки системообразующих предприятий одобрено 93 млрд рублей кредитов и заключено договоров на 17 млрд рублей.

По программам поддержки малого бизнеса Сбербанк одобрил около 90 млрд рублей, кредитных договоров уже заключено на сумму более 70 млрд рублей.

Кроме этого, компаниям малого и микробизнеса Сбербанк провел реструктуризацию действующих договоров на сумму около 50 млрд рублей. Для остальных сегментов (средние, крупные, крупнейшие клиенты) Сбербанк произвел реструктуризацию на сумму около 850 млрд рублей.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"