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В Татарстане 6 мая ожидается сильный ветер

11:55, 05.05.2022
В Татарстане 6 мая ожидается сильный ветер
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 6 мая ожидается сильный ветер, об этом предупредили жителей в Гидрометцентре по республике.

На территории региона в пятницу местами ожидается сильный западный, северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

Также жителей Татарстана предупреждали о сильном ветре 5 мая. Сегодня в республике временами будут наблюдаться дождь и мокрый снег. Ночью — от +1 до +6 градусов, днем не выше +5—10 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в европейской части России похолодает ко Дню Победы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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