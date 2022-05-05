В Татарстане 6 мая ожидается сильный ветер
В Татарстане 6 мая ожидается сильный ветер, об этом предупредили жителей в Гидрометцентре по республике.
На территории региона в пятницу местами ожидается сильный западный, северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.
Также жителей Татарстана предупреждали о сильном ветре 5 мая. Сегодня в республике временами будут наблюдаться дождь и мокрый снег. Ночью — от +1 до +6 градусов, днем не выше +5—10 градусов.
Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в европейской части России похолодает ко Дню Победы.
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