В Татарстане на ремонт автодорог общего пользования выделят 135 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане на ремонт автодорог общего пользования выделят 135 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать:

Съезд от улицы Химиков в село Актаныш.

Дорожно-уличную сеть с асфальтобетонным покрытием населенных пунктов в Актанышском районе.

Дорожно-уличную сеть населенных пунктов в Мензелинском районе.

Подъезд к садоводческому некоммерческому товариществу «Усаево» в Мензелинском районе.

Дорожно-уличную сеть населенных пунктов в Муслюмовском районе.

Вся протяженность работ составит 6,532 км. В их перечень войдут: укладка нового асфальтобетонного покрытия, установка водопропускных труб и канализации, барьерное и перильное ограждение, а также нанесение разметки.

Заказчик — государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Источник финансирования — муниципальный бюджет. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта по 25 октября этого года.

Фото: realnoevremya.ru

30 апреля стало известно, что Главтатдортранс объявил тендер на выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети в Татарстане. На эти цели предусмотрели 136,8 млн рублей из бюджета региона. Подрядчику необходимо обеспечить устройство тротуара вдоль автодороги на 13 объектах, в их числе: Муслюмкино — Билярск, Кузайкино — Нурлат, Арск — Большая Атня, Казань — Малмыж, Каменка — Дубъязы — Большая Атня и другие. Оказать услугу необходимо до 1 ноября 2022 года.

Максим Кокунин