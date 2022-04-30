В Татарстане отремонтируют дорожно-уличную сеть за 136,8 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на выполнение работ по ремонту дорожно-уличной сети в республике. На эти цели предусмотрели 136,8 млн рублей из бюджета региона.

Подрядчику необходимо обеспечить устройство тротуара вдоль автодороги на 13 объектах, в их числе: Муслюмкино-Билярск, Кузайкино — Нурлат,Арск — Большая Атня, Казань — Малмыж, Каменка — Дубъязы — Большая Атня и другие. Оказать услугу необходимо до 1 ноября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, Дирекция финансирования программ дорожных работ объявила тендер на ремонт подъезда к животноводческим фермам в селе Килеево Балтасинского района, мини-молочному парку сельскохозяйственного снабженческо-сбытового кооператива «Монокорм» в Село-Чура Кукморского района и СНТ «Бирюлинец» в Высокогорском районе.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 мая, подрядчика определят 18 мая.

На этой неделе стало известно, что в Казани отремонтируют дорожно-уличную сеть за 789 млн рублей. Работы планируют завершить до 25 октября 2022 года. Заказчиком выступает Главтатдортранс.

Диана Жиленкова