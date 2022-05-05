«Газпром» задействует мощности «Северного потока — 2» для газоснабжения российских регионов

Фото: скриншот nord-stream-2

«Газпром» задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов северо-запада России. Об этом заявили в компании.

Если Германия решит ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», то в работу могут включить только одну нитку газопровода с 100%-ной загрузкой.

Фото: nord-stream2.com

— Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток — 2» возможно будет не ранее 2028 года, — приводит ТАСС заявление компании.

В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о прекращении сертификации «Северного потока — 2». Решение принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля президент США Джо Байден поручил ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Они затронут и ее должностных лиц.

Татьяна Леухина