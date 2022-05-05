В Казани доля сделок с ипотекой за апрель 2022 года выросла до 53,1%

Доля сделок на рынке жилья с привлечением заемных средств в Казани за апрель этого года выросла до 53,1%. Такой показатель стал одним из самых крупных в России, пишет ТАСС.

В Санкт-Петербурге доля ипотечных сделок в апреле 2022-го составила 42%. В целом по России за апрель показатель упал до 30,4%. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил, что последний раз этот показатель опускался ниже 30% в марте 2015 года.



Среди крупных российских городов наименьшая доля сделок в прошлом месяце наблюдалась в Омске (10,2% от общего числа сделок с жильем), Самаре (14,3%), Новосибирске (18,3%), Краснодаре (24,4%), Нижнем Новгороде (28,6%), Тюмени (30,9%), Екатеринбурге (31,9%), Москве (34,8%), Перми (36,9%) и Уфе (38,5%).

По словам Хусаинова, ипотечный рынок сможет быстрее восстановить основной спрос при продолжении смягчения кредитно-денежной политики Центробанком и снижении ключевой ставки.

Фото: Максим Платонов

В марте 2022 года спрос на квартиры в новостройках Татарстана вырос на 50%. За месяц зарегистрировали около 3 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Всего за три месяца 2022 года ведомство зарегистрировало около 7 тысяч ДДУ. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В апреле стало известно, что в России средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье сократился на 23,7% по сравнению с февралем текущего года. Как рассказывают участники рынка недвижимости, покупатели в основном при помощи ипотеки получают недостающую сумму на расширение жилья. Основные же средства поступают от продажи предыдущей квартиры.

Максим Кокунин