В России средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье сократился почти на четверть

В апреле в России средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье сократился на 23,7% по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказывают участники рынка недвижимости, покупатели в основном при помощи ипотеки получают недостающую сумму на расширение жилья. Основные же средства поступают от продажи предыдущей квартиры.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота рассказал, что размер займов на вторичные квартиры массового сегмента уменьшился на 10—20%. По его словам, средние ставки по таким кредитам в настоящий момент составляют 18—20%. Чтобы снизить ежемесячный платеж, заемщики стараются увеличить первоначальный взнос.



Фото: realnoevremya.ru

Недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал условие для введения льготной ипотеки на вторичном рынке. Это может произойти, если меры по первичному жилью окажутся недостаточными.

Диана Жиленкова