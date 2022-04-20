В марте 2022 года спрос на квартиры в новостройках Татарстана вырос на 50%

Фото: Максим Платонов

В марте 2022 года спрос на квартиры в новостройках Татарстана вырос на 50%. За месяц зарегистрировано около 3 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщили в Управлении Росреестра по республике.

Всего за три месяца 2022 года ведомство зарегистрировало около 7 тысяч ДДУ. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова рассказала, что рекордно высокое количество ДДУ зафиксировано еще в октябре 2020 года и декабре 2021-го.

Около 60% квартир в новых домах приобретаются в ипотеку. Так, в марте 2022 года Росреестр фиксировал рост ипотечных сделок как на первичном, так и вторичном рынке недвижимости. По сравнению с февралем рост составил 14,6%.

На 44% выросла ипотека земельных участков (4,5 тысячи). Количество ипотек на жилые дома увеличилось на 7%, а на квартиры по сравнению с февралем почти не изменилось (5 тысяч).

По мнению вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, рост спроса на квартиры в новостройках в первом квартале 2022 года связан с растущей ипотечной ставкой, а также с увеличением цен на недвижимость в целом.

Фото: realnoevremya.ru

Как выяснили аналитики, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Казани за I квартал 2022 года увеличилась на 13% — до 131 631 рубля. Это также на 36% выше показателей прошлого года. По России стоимость жилья за прошедший квартал увеличилась на 7% — до 132 917 рублей, то есть в Казани стоимость жилья все равно ниже. Годовая динамика цен составила 34%.

Максим Кокунин