Синоптик спрогнозировал новую волну холода в России ко Дню Победы

В европейской части России на День Победы похолодает. Об этом сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Холодный старт мая в Европейской России пока не сумеет обеспечить устойчивость в метеоусловиях до конца выходных и праздничных дней, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К Дню Победы ожидается новая волна холода. В воскресенье прогнозируются интенсивные ливни. Девятого мая синоптическая ситуация будет обусловлена тыловой частью циклона, куда поступит порция полярного воздуха и разрозненных массивов кучево-дождевых туч. Прохладно будет и 10 мая.

Как сообщили в Гидрометцентре РТ, в Татарстане на этой неделе ожидается дождливая погода. Воздух прогреется максимум до +19 градусов. В пятницу и субботу вероятность осадков небольшая, днем ожидается до +14 градусов.



Татьяна Леухина