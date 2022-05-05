В Казани экс-менеджера «ТрансТехСервиса» посадили на 7 лет

Фото: «Реальное время»

К 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорен бывший менеджер подразделения «ТрансТехСервиса» Айрат Файзуллин. Такое наказание за серию из сотни афер с куплей-продажей и сдачей автомобилей салонам по программе трейд-ин ему назначил Приволжский райсуд Казани, сообщили журналисту «Реального времени» участники процесса.



Также суд снял арест с нескольких автомобилей, по которым уже имеются вступившие в силу решения гражданских судов. Иски потерпевших направлены на рассмотрение в гражданском порядке. Кроме того, вместе с итоговым решением суд вынес отказ по ходатайству адвоката нескольких потерпевших Александра Шишляева — он просил лишить подразделения ТТС статуса потерпевших в деле Файзуллина, уточнили в суде.

Напомним, общий ущерб по данному делу следователи МВД Татарстана оценили в 190 млн рублей. По многим эпизодам статус потерпевших получили и обманутые владельцы, оставшиеся без авто и денег, и автосалоны группы компаний ТТС, куда эти машины после фиктивной продажи сдавали в счет оплаты новых. Схема работала по принципу пирамиды: Файзуллин брал авто у одних, перепродавал другим, но сначала, с его слов, направлял деньги на возврат собственных долгов, а уже потом — на расчеты с клиентами. В суде вину он полностью признал.

Оглашение приговора началось еще перед майскими праздниками — 30 апреля.



Ранее в прениях гособвинитель запросила для подсудимого 9,5 года колонии общего режима и полного удовлетворения гражданских исков. Файзуллин и его защитник предлагали ограничиться условным сроком, настаивая, что лишь в этом случае виновник скоро сможет приступить к возмещению ущерба.



Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».