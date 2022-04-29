В суде Казани оглашают приговор по делу экс-менеджера ТТС

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Приволжский райсуд Казани приступил к оглашению приговора по делу об аферах с ущербом в 190 млн рублей. В преступлениях 2014—2019 годов на процессе сознался бывший менеджер подразделения «ТрансТехСервиса» Айрат Файзуллин. Оглашение может завершиться после майских праздников, передает из суда журналист «Реального времени».



Потерпевшие на заседании отсутствуют.

Объем приговора по 101 эпизоду обвинения так велик, что выступление судьи с итоговым решением может растянуться на три дня. В прениях гособвинитель запросила для подсудимого 9,5 года колонии общего режима и полного удовлетворения гражданских исков. Сам Файзуллин и его защитник предлагали ограничиться условным сроком, настаивая, что лишь в этом случае виновник скоро сможет приступить возмещению ущерба.

Напомним, статус потерпевших в деле получили салоны группы компаний ТТС, владельцы подержанных машин, что передавали их на реализацию Файзуллину и участники программы трейд-ин, которые заключали договоры выкупа чужих авто и сдавали их в ТТС под видом своих. По отдельным машинам следователи МВД Татарстана включили в число потерпевших и бывших владельцев машины, и салоны, принимавшие эти авто от связанных и не связанных с Файзуллиным третьих лиц, посчитав ущерб фактически в двойном, а иногда и в тройном размере.

В связи с этим несколько потерпевших из числа профессиональных перекупщиков авто пытались добиться исключения ТТС из числа потерпевших. Представлявший их интересы адвокат Александр Шишляев в прениях указывал — на данный момент ущерб салонам, что купили-продали машины, не причинен. А лишь возможен в будущем, если арестованные по делу проданные автомобили вернутся к первоначальным и обманутым владельцам.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».