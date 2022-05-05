Экономист спрогнозировал падение цен на электронику при укреплении рубля

Тезис о ценах, застывших на отметках, достигнутых в период обвала рубля, неверен, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, премия к ценам от начала февраля на большинство товаров сейчас не более 20—25%, что в целом укладывается в рамки инфляции. Однако ввиду ухода многих иностранных компаний с российского рынка по ряду категорий наблюдается дефицит. Это касается автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов, некоторых лекарств, ряда комплектующих для компьютеров, сетевого оборудования.

— Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так, — прокомментировал он агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что ряд позиций при укреплении рубля дешевеет. Цены будут меняться в сторону потребителя при отлаживании механизма параллельного импорта. По его словам, цены не будут аналогичны январским, но дисконт к текущим ценам может составить до 30%.

Фото: realnoevremya.ru

По оценкам экспертов, российский рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала 2022 года среди валют развивающихся рынков. Рубль на Московской бирже с конца 2021 года по 29 апреля включительно прибавил 6,2%.

Маргарита Головатенко