Новости общества

21:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре во вторник, 3 мая

13:57, 02.05.2022 1
Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре во вторник, 3 мая
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане, в том числе и Казани, во вторник, 3 мая, ожидается сильный ветер. Об этом жителей предупредили в Гидрометцентре республики.

На территории региона и его столицы во вторник местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Синоптики предупреждали жителей республики о похолодании до -7 градусов в ночь на понедельник, 2 мая. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале мая сохранится дождливая погода.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:10
    Ветер перемен к лучшему пусть будет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем