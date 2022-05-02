Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре во вторник, 3 мая

В Татарстане, в том числе и Казани, во вторник, 3 мая, ожидается сильный ветер. Об этом жителей предупредили в Гидрометцентре республики.



На территории региона и его столицы во вторник местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Синоптики предупреждали жителей республики о похолодании до -7 градусов в ночь на понедельник, 2 мая. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале мая сохранится дождливая погода.

Маргарита Головатенко