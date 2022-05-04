В Альметьевске задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств

В Альметьевске полицейские задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств под предлогом помощи родственникам, попавшим в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Альметьевскому району.

Установлено, что в апреле этого года в отдел полиции поступило пять заявлений от пожилых граждан в возрасте от 72 до 86 лет. На телефоны пенсионеров звонил неизвестный, который представлялся сотрудником полиции и сообщал о том, что один из их родственников совершил ДТП. Для решения вопроса о его непривлечении к ответственности требовались определенные суммы. Их размер составлял от 150 тысяч рублей до $4 тысяч.

Задержанным оказался 17-летний студент одного из местных учебных заведений. Молодой человек рассказал, что в одном из мессенджеров увидел группу, где в описании говорилось о том, что можно без особых усилий заработать деньги. Он получал ссылки с адресами, где надо было забрать денежные средства. Часть суммы он оставлял себе, а оставшееся переводил на указанные счета. Со слов подозреваемого, он успел «заработать» 150 тысяч рублей.

Следственным отделом МВД России по Альметьевскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: realnoevremya.ru

8 апреля стало известно, что 24-летнюю жительницу Казани обманули на 230 тысяч рублей, предложив заняться инвестированием. По рассказам девушки, в ноябре прошлого года в одном из мессенджеров ей написал незнакомец. Он порекомендовал девушке перевести на криптовалютную платформу определенную сумму. От нее требовалось 230 тысяч рублей, а 600 тысяч молодой человек обещал внести сам. Жительница Казани оформила кредит и перевела указанную сумму.



Максим Кокунин