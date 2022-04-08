Жительница Казани лишилась 230 тысяч рублей, желая заработать на инвестировании

24-летнюю жительницу Казани обманули на 230 тысяч рублей, предложив заняться инвестированием. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

По рассказам девушки, в ноябре прошлого года в одном из мессенджеров ей написал незнакомец. Они начали общаться, после чего мужчина предложил ей начать занятия инвестированием. Он порекомендовал девушке внести в криптовалютную платформу определенную сумму. От нее требовалось 230 тысяч рублей, а 600 тысяч молодой человек обещал внести сам. Жительница Казани оформила кредит и внесла указанную сумму.

По словам знакомого, через 90 дней она смогла бы вывести более 1 млн рублей. Однако, когда девушка захотела снять деньги со счета и решила узнать у мужчины, как можно это сделать, тот объявил, что платформа заблокирована. Чтобы вывести деньги, потребуется заплатить брокеру $1000.

Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция ведет расследование.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте сообщалось, что 71-летняя жительница Набережных Челнов, поверив мошенникам, потеряла 400 тысяч рублей. Она планировала получить дополнительный доход и попалась на уловки злоумышленников, представившихся сотрудниками известного банка.



Дарья Акимова