Глава Минцифры России рассказал о льготной ипотеке для ИТ-специалистов

Фото: Максим Платонов

Глава Минцифры России Максут Шадаев сегодня рассказал подробнее о том. кто из ИТ-специалистов сможет получить льготную ипотеку. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

По словам министра, на такую ипотеку смогут претендовать ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах. Отмечается, что эта мера призвана привлечь молодых специалистов в ИТ-сектор страны, заинтересовать их остаться в России.

Шадаев добавил, что условия ипотеки предварительные. Он выразил надежду, что регионы будут закрывать часть ставки. Минцифры рассчитывает таким образом за три года привлечь около 50 тысяч сотрудников ИТ-компаний.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта правительство объявило о новых мера поддержки отечественного ИТ-сектора. Сотрудники ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова