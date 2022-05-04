Haldor Topsoe заявил о закрытии деятельности в России и Белоруссии

Датская компания Haldor Topsoe, мировой лидер в производстве катализаторов, объявил о планах по закрытию своей деятельности в России и Белоруссию. Об этом сообщает Rupec.

Ранее компания заявляла о прекращении всех новых видов деятельности в России и Белоруссии. Сейчас же Haldor Topsoe находится в процессе урегулирования всех своих официальных обязательств на территории государств, которые покидает. В России Haldor Topsoe сотрудничает с «Щекиноазотом», «НОВАТЭКом», ТАНЕКО, «Акроном» и др.

Процедуру выхода из бизнеса планируется завершить в течение нескольких месяцев. В том числе будет закрыт московский офис компании, где сегодня работает порядка 80 человек. «Мы все глубоко заботимся о наших коллегах, и, к счастью, мы нашли для некоторых из них подходящую работу в других подразделениях нашей глобальной организации», — цитирует издание СEO компании Роланда Баана.