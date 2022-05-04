В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода в Африке

Представители России заявили о желании инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко с европейскими странами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.



Упоминается, что кроме российских представителей, «есть много других людей, которые также хотят финансировать проект». Газопровод должен доставлять газ, добываемый в Нигерии, «через множество африканских стран до самого края континента», там Абуджа получит доступ на европейский рынок.

В Нигерии надеются дать проекту старт до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента страны Мухаммада Бухари.

Фото: realnoevremya.ru

Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5 660 километров.

Маргарита Головатенко