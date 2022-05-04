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Гутерриш выразил надежду на продолжение координации с Москвой и Киевом по гуманитарных паузам

01:18, 04.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Гутерриш выразил надежду на продолжение координации с Москвой и Киевом по гуманитарных паузам
Фото: МИД России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на продолжение координации с Киевом и Москвой. Об этом говорится в его заявлении.

По словам генсека ООН, дальнейшая координация приведет к большему количеству гуманитарных пауз. Это позволит эвакуировать гражданских лиц, передает «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

Накануне координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила об эвакуации 101 мирного жителя с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Вывод граждан ведется в рамках операции ООН и Международного комитета Красного Креста.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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