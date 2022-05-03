Эксперт назвал причину появления карстового провала в Зеленодольском районе Татарстана — видео

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Несколько дней назад в Зеленодольском районе Татарстана появился карстовый провал, глубина которого сопоставима с высотой трехэтажного дома. Общая площадь составляет около 200 «квадратов», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам специалистов, обвал произошел из-за подземных вод, которые размыли породы и образовали пустоты. Как рассказал доцент кафедры общей геологии и гидрологии КФУ Айрат Латыпов, это природный процесс и избежать его нельзя.

— Здесь, конечно, идет потеря площадей определенных. Я думаю, что здесь защита возможна, но абсолютно нецелесообразна. Затраты на защиту от карстовых процессов несопоставимы с потерями, — пояснил эксперт.

Сейчас овраг намерены засадить деревьями. Вскоре подземные воды должны заполнить яму и превратить ее в озеро.

В апреле в Казани у протоки Булак на пересечении улиц Лево-Булачной и Татарстан произошло частичное обрушение подпорной стенки. По результатам обследования участка выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные с помощью металлических закладных деталей к железобетонному проходному каналу.

Диана Жиленкова