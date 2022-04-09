В Казани на Булаке частично обрушилась подпорная стенка

В Казани у протоки Булак на пересечении улиц Лево-Булачной и Татарстан произошло частичное обрушение подпорной стенки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В настоящее время специалисты начали обследовать обрушение для подготовки плана по реконструкции территории. На время восстановительных работ будет огорожена одна полоса для движения и пешеходная часть от Батуринского моста до улицы Татарстан со стороны протоки.

Отмечается, что водителям необходимо учитывать сокращение проезжей части при выборе маршрута.

Летом прошлого года в Казани на улице Зорге обрушился лестничный пролет. В тот же вечер на месте сразу отработала аварийная служба управляющей компании. Они постелили трап, позже начались восстановительные работы.



Дарья Акимова