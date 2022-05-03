«Динамо-Ак Барс» уступило московскому «Динамо» в матче за третье место

Казанское «Динамо-Ак Барс» уступило московскому «Динамо» в первом матче серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 2:3 (25:16, 23:25, 19:25, 25:23, 13:15) в пользу гостей.

Самым результативным игроком казанской команды стала Татьяна Кадочкина, которая забросила 28 мячей. Также отличились Ангелина Лазаренко (12), Ирина Королева (17), Саманта Брисио (8) и другие.



На прошлой неделе «Динамо-Ак Барс» в полуфинале уступило «Уралочке-НТМК» со счетом 3:0 (25:17, 25:14, 25:22). Это стало вторым поражением в игре со свердловской командой в полуфинальной серии чемпионата России.

Диана Жиленкова