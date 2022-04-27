«Динамо-Ак Барс» вновь уступило «Уралочке-НТМК»

Казанское «Динамо-Ак Барс» уступило свердловской «Уралочке-НТМК» во втором матче полуфинальной серии женского чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в Нижнем Тагиле и завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:14, 25:22) в пользу противника.

Самым результативным игроком казанской команды стала Татьяна Кадочкина, которая забросила 15 мячей. Также отличились Ангелина Лазаренко (7), Ирина Королева (3), Саманта Фабрис (14), Саманта Брисио (4) и другие.

Несколько дней назад «Динамо-Ак Барс» также уступило «Уралочке-НТМК». Матч завершился со счетом 3:1 (27:25, 22:25, 25:20, 25:18) в пользу свердловской команды.

В первом матче 1/4 финала женской Суперлиги казанские волейболистки обыграли «Динамо» из Краснодара. Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14).

Диана Жиленкова