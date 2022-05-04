Хуснуллин: с начала года в России из аварийного жилья переселили свыше 78 тысяч человек

С начала года в России из аварийных домов переселили более 78 тысяч человек. В общей сложности расселено 1,23 млн «квадратов» жилья, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.



— При этом перед Фондом содействия реформированию ЖКХ поставлена задача переселить в текущем году более 130 тысяч человек, — приводит его слова ТАСС.



В общей сложности с 2019 года из аварийных домов в новые квартиры переехали свыше 350 тысяч человек. Ликвидировано почти 5,9 миллиона «квадратов» не подходящих для проживания зданий.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно стало известно, что в столице Татарстана снесут ряд аварийных многоквартирных домов. В список вошли объекты по улицам Каспийской и Северо-Западной, а также на территории жилгородка «Мостотряд-3».



В конце 2021 года власти Казани сообщили, что общий объем финансирования программы переселения жителей города из аварийного жилья составил 974,9 млн рублей. В том числе 623,7 млн рублей — из федерального, 344,2 млн рублей — из регионального, 7 млн рублей — из местного бюджетов.



В программу включили 51 дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года, где проживают 1 448 казанца. С 2019 по 2021 год из 33 аварийных домов переселили 733 человека.



Диана Жиленкова