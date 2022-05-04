В Казани 8 мая пройдет заезд на велосипедах, самокатах и роликах

Фото: Максим Платонов

8 мая в Казани состоится заезд «Крути вдоль реки» на велосипедах, самокатах и роликах, скейтбордах. Он пройдет по маршруту от моста «Миллениум» до парка «Манзара», сообщили в мэрии города.



Перед стартом пройдут показательные выступления спортсменов экстрим-парка «Урам» и презентация вело-кафе. Для участников организуют конкурсы и экскурсию.

Фото: Максим Платонов

Старт заезда намечен в 12.00. Всех желающих будут ждать на набережной Казанки у экстрим-парка «Урам». Подробный маршрут заезда доступен по ссылке.

Маргарита Головатенко