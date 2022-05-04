В Татарстане сегодня сильный ветер, дождь с грозой и до +19 градусов

В Татарстане сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 18—23 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +14..+19 градусов.



Днем и вечером пройдет небольшой дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, локально возможен град.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Гидрометцентре России спрогнозировали теплый май. Температурный фон ожидается выше нормы примерно на 60—65% территории страны, в том числе и в Поволжье.



Маргарита Головатенко