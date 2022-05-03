Кадыров заявил о масштабном совместном наступлении бойцов ЛНР и Чечни
Бойцы ЛНР и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
— 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с 2-м корпусом Народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, — приводит его слова RT.
Как сказал Кадыров, наступление шло по линии от завода «Заря» до населенного пункта Воеводовка. Противник был отброшен на значительное расстояние.
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