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Кадыров заявил о масштабном совместном наступлении бойцов ЛНР и Чечни

08:40, 03.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Кадыров заявил о масштабном совместном наступлении бойцов ЛНР и Чечни
Фото: checnya.gov

Бойцы ЛНР и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с 2-м корпусом Народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, — приводит его слова RT.

Фото: vk.com/mil

Как сказал Кадыров, наступление шло по линии от завода «Заря» до населенного пункта Воеводовка. Противник был отброшен на значительное расстояние.

Маргарита Головатенко
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