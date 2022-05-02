В РФС не исключили, что обжалуют отстранение от евротурниров в Спортивном арбитражном суде

Российский футбольный союз выразил категорическое несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/23. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу союза.

РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел. Союз оставляет за собой право подавать новые заявления.

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Сегодня УЕФА отстранил сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские футбольные клубы не допускаются до участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Также УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям.



В конце апреля Федерация хоккея России заявила, что намерена обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира 2023 года.



Татьяна Леухина