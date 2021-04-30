Президент Татарстана за 2020 год заработал 8,24 млн рублей

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, такие сведения есть в опубликованной сегодня декларации.



В пользовании президента республики находятся жилой дом площадью 263,2 кв. м, а еще участок в 414,9 кв. м — они принадлежат его супруге, Гульсине Миннихановой. Сам глава республики не владеет ни недвижимостью, ни автомобилем.

В прошлом году, напомним, Минниханов задекларировал 8,8 млн рублей, а его супруга — 480,8 млн рублей.

Маргарита Головатенко