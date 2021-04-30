Новости общества

20:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Татарстана за 2020 год заработал 8,24 млн рублей

17:51, 30.04.2021
Президент Татарстана за 2020 год заработал 8,24 млн рублей
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2020 году заработал 8,24 млн рублей, такие сведения есть в опубликованной сегодня декларации.

В пользовании президента республики находятся жилой дом площадью 263,2 кв. м, а еще участок в 414,9 кв. м — они принадлежат его супруге, Гульсине Миннихановой. Сам глава республики не владеет ни недвижимостью, ни автомобилем.

В прошлом году, напомним, Минниханов задекларировал 8,8 млн рублей, а его супруга — 480,8 млн рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем