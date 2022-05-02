В Казани 1 мая задержали восемь пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

1 мая в Казани задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще трех водителей без прав, сообщили в ГИБДД города.

В воскресенье в столице Татарстана произошло 64 ДТП, в двух из которых пострадали люди. Зафиксированы наезд на пешехода и столкновение автомобилей.

В отдел полиции доставили двух граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

За 29 апреля в столице Татарстана произошло 158 ДТП. В пятницу в городе задержали десять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В тот день в Казани после массового ДТП на улице Вишневского образовавшаяся вечером пробка растянулась почти на 5 км.

Маргарита Головатенко