За сутки в Казани произошло 158 ДТП

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 158 ДТП. В трех из них есть пострадавшие. Так, случились один наезд на пешехода и два падения пассажира в общественном транспорте, сообщили в ГИБДД Казани.



В пятницу в городе задержали 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у восьми человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставлены двое горожан.

Фото: Максим Платонов

Накануне в Казани по улице Вишневского, 59 произошло массовое ДТП — столкнулись 10 автомобилей. По предварительным данным, ПДД нарушил 50-летний водитель КАМАЗа, который не выбрал необходимую дистанцию. В результате аварии образовалась сильная пробка, которая растянулась на несколько километров.

Диана Жиленкова