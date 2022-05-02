В МВД России заявили о праздновании 1 Мая без существенных нарушений

Фото: Ринат Назметдинов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в 1 600 населенных пунктах страны прошли больше 2,2 тысячи первомайских мероприятий. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, около 26 тысяч полицейских обеспечивали правопорядок во время этих мероприятий по всей стране. Кроме того, им помогали представители Росгвардии, добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций. Вовк отметила, что существенных правонарушений допущено не было.

Фото: realnoevremya.ru

В Париже в ходе беспорядков, вспыхнувших на первомайской демонстрации, полиция задержала 45 человек. Радикалы начали бить витрины банков, страховых компаний, агентств недвижимости, вытаскивать на улицу мебель и поджигать ее. Они также бросали в представителей правопорядка камни и бутылки.



Дарья Акимова