45 человек задержали в ходе первомайской демонстрации в Париже

В Париже полиция задержала 45 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших на первомайской демонстрации. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, в демонстрации приняла участие 21 тысяча человек. Во время нее начались погромы. Радикалы начали бить витрины банков, страховых компаний, агентств недвижимости, вытаскивать на улицу мебель и поджигать ее. Они также бросали в полицейских камни и бутылки. В ответ те применили слезоточивый газ и начали задерживать нарушителей.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, среди задержанных есть девушка, напавшая на одного из пожарных, пытаясь помешать ему тушить возгорание. Министр считает, что ответственность за беспорядки лежит на ультралевых погромщиках. Он также отметил, что подобное насилие является неприемлемым.

В середине апреля в Париже проходила многочисленная демонстрация под предводительством движения «Желтые жилеты». Участники призывали бойкотировать второй тур президентских выборов.

Дарья Акимова