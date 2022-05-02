В Челнах с 1 мая начались перевозки в садоводческие общества

С 1 мая в Набережных Челнах начались перевозки в садоводческие общества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Автобусы будут курсировать по 39 маршрутам в 83 садоводческих общества. Предусмотрены пять пунктов оправки автобусов с остановок: «51-й комплекс», «Мегастрой» (улица Машиностроительная), «Красные Челны», «Улица Студенческая» и «Автостанция».

В мэрии напомнили, что на субсидирование этих перевозок денежные средства выделяют из городского бюджета. Челны являются единственным таким городом в Татарстане.

Фото: nabchelny.ru

В Казани сезонные садоводческие маршруты заработали с 15 апреля. Каждый день по ним курсируют 13 автобусов по направлениям: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Максимальная цена может составить 60 рублей.



Дарья Акимова