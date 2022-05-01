Зеленодольский завод им. Горького планирует построить «Метеоры» для четырех регионов

Зеленодольский завод имени А.М. Горького планирует построить для четырех регионов Поволжья восемь пассажирских речных судов «Метеор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Филиппова.

По его словам, речь идет о Татарстане, Самарской, Ульяновской и Саратовской областях. Филиппов добавил, что с министрами этих регионов подписаны протоколы о намерениях. Заключение контрактов на строительство и поставку судов планируется до конца этого года.

В апреле председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что путешествия по Волге пользуются большой популярностью, однако, в связи с нехваткой судов, спрос на такие путешествия в настоящее время невозможно удовлетворить в полной мере.



Фото: wikipedia.org

В конце апреля стало известно, что Зеленодольский завод имени Горького начнет строительство СПГ-бункеровщиков для компании «Газпром СПГ технологии». Точное количество бункеровщиков пока не уточняется.

Дарья Акимова