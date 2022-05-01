В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие

В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке. Об этом сообщает «РИА Новости».

С мая малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут подать заявление в Пенсионный фонд России на получение выплат. Размер пособия зависит от дохода семьи, он составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

С 1 мая ставка льготной ипотеки снизится с 12 до 9% годовых. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, по которому отцы смогут получить материнский капитал, если мать ребенка умерла и при этом не имела российского гражданства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уже пересчитают ежемесячные доплаты к пенсиям бывших членов экипажей самолетов гражданской авиации, увеличат доплаты отдельным категориям работников угольной промышленности. Пенсионерам, достигшим 80 лет в мае, пенсию повысят на 6564 рубля 31 копейку.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах лицам, командированным в Донецкую и Луганскую народные республики для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения первых.



На этой неделе Путин заявлял, что в ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий.



Татьяна Леухина