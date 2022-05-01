МЧС: единовременные выплаты получили более семи тысяч жителей освобожденных территорий Украины

Единовременные выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек. За месяц работы пункты выдачи приняли более 7,4 тысячи заявлений, заявили в пресс-службе МЧС России.

В числе получивших выплаты — пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденной территории Украины. Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на этих территориях, произведут в мае.



Татьяна Леухина