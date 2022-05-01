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МЧС: единовременные выплаты получили более семи тысяч жителей освобожденных территорий Украины

08:36, 01.05.2022 1
МЧС: единовременные выплаты получили более семи тысяч жителей освобожденных территорий Украины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Единовременные выплаты жителям освобожденных территорий Украины получили более семи тысяч человек. За месяц работы пункты выдачи приняли более 7,4 тысячи заявлений, заявили в пресс-службе МЧС России.

В числе получивших выплаты — пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденной территории Украины. Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на этих территориях, произведут в мае.

Татьяна Леухина
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