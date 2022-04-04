Умер татарстанский художник Александр Иншаков

Фото: Минкультуры Татарстана

Вчера, 3 апреля, умер член Союза художников России, народный художник Татарстана, заслуженный работник культуры Татарстана Александр Иншаков. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Он родился 12 июля 1947 года в Казани. Окончил Казанское художественное училище и художественно-графический факультет Чувашского государственного педагогического института.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После работал в Казанской художественной школе, Казанском художественном училище и филиале Суриковского института города Казани, был директором Казанского художественного училища им. Н.Фешина и Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Картины Иншакова экспонировались в Америке, Ирландии, Чехии, на Мальте. Находятся в собрании крупных галерей и музеев РТ и за пределами страны.



В 2020 году в галерее «Дом ART» открылась персональная выставка «Осенняя симфония» Александра Иншакова. Подробнее о творчестве художника — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина